Ваня Григорова шашна Ризова. Предложението за пенсиите

Тя започна подписка, според която не трябва да се вдига пенсионната възраст над 65 години. Както стана ясно през последните две седмици, имаше и жени да се пенсионират година и половина след навършване на пенсионна възраст. Тоест поради липса на достатъчно осигурителен стаж на светло, заяви Григорова.

Българите се пенсионират по-късно, но българите също така живеят по-малко. Айде, може би не на дъното, но на второ, трето място от дъното нагоре са българите в класацията по продължителност на живота. Тоест няма никаква логика в увеличаването на пенсионната възраст. Тук трябва да кажем, че по-скоро правителството се уплаши през месец април, когато се заговори за тази поредна пенсионна реформа, допълни тя.

Никъде по света няма задължителен частен пенсионен фонд. Аз искам в България да стане европейски начина. Този, който иска да се осигурява допълнително, да го прави чрез допълнителните възможности на частните пенсионни фондове. Но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските в частните пенсионни фондове, каза още Григорова.

Тази година над 3 милирада от осигурителните вноски ще отидат в частни пенсионни фондове. Така правителството редуцира разходите, но не увеличава приходите във фонда на НОИ. Ако се премахне втория пенсионен стълб, ще останат 3 милиарда от частните пенсионни фондове за покриване на пенсиите. Ако се премахне и максимално осигурителния доход, остават други 5,5 милиарда. Тоест две трети от дефицита на НОИ ще бъде покрит, категорична бе по бТВ Ваня Григорова.

