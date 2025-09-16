Световен шампион обяви края

Бившият играч на Олимпик Лион, Барселона и националния отбор на Франция Самюел Юмтити сложи край на футболната си кариера на 31-годишна възраст.

За последно защитникът имаше договор с Лил, но изигра само 13 мача за два сезона, като последните години от кариерата му бяха съпътствани от здравословни проблеми.

Юмтити взе участие в 31 мача за Франция и заедно с Рафаел Варан бе в центъра на отбраната при триумфа на "петлите" на Световното първенство през 2018-а година.

Той отбеляза единствения гол при успеха с 1:0 в полуфинала срещу Белгия и игра в шест двубоя на турнира.

Юмтити има 133 срещи за седем години в Барселона, но не изигра повече от 18 мача в един сезон за каталунците след Световното първенство.

Ето какво написа той в профила си в социалните мрежи:

"След интензивна кариера с възходи и падения, дойде време да се сбогувам. Дадох всичко от себе си с страст и не съжалявам за нищо".

