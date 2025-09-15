Сатурн се завърна в Риби в своя ретрограден ход и това ще е щастлив период за 4 зодии. Следващите месеци ще им донесат създаването на солидни основи, особено в областта на любовта и финансите.

Риби

Рибите са най-силно засегнати от завръщането на Сатурн в техния знак. за да ви помогне да завършите тази житейска история и да намерите отново посока. Фокусът е върху финансите и възстановяването на силите чрез осъзнаване на собствените ценности. Очаквайте растеж чрез знания, професионално развитие и завръщане към себе си. Ако сте пренебрегнали собствените си нужди, сега е моментът да ги поставите на първо място.

Близнаци

За Близнаци, Сатурн в Риби отваря пространство за конкретен напредък в кариерата и финансите. Това е моментът, в който жънете плодовете на труда си и работите за установяване на стабилност. Внезапните промени са във фокуса, а Сатурн ви учи как да ги посрещате спокойно и зряло. Ключът е да развиете по-добри комуникативни умения, особено в професионална среда. Ако сте имали проблеми с екипа или властите, сега е моментът да поправите тези взаимоотношения. Сатурн ви казва, че не можете да правите всичко сами, практикувайте сътрудничество, дипломация и самоконтрол.

Дева

Сатурн отново отваря въпросите за взаимоотношенията, любовта и близостта за Девите. Ако през последните години сте правили важни избори в емоционалния си живот, сега е моментът да ги преоцените и най-накрая да разберете от кого наистина имате нужда и кого е време да оставите зад гърба си. Тези, които са във връзка, ще задълбочат интимността или ясно ще видят проблеми, които трябва да бъдат решени. Необвързаните Деви осъзнават точно какво търсят в една връзка - и вече не се задоволяват с по-малко. През следващите месеци очаквайте по-зрял подход към любовта, но също така повече самочувствие и емоционална стабилност. Научавате се да слушате интуицията си и да не пренебрегвате сигналите, които от известно време ви казват истината.

Стрелец

Сатурн в Риби ви кани да не бързате, а да се съсредоточите върху това, което е наистина важно. Вашият дом, семейни отношения и чувство за сигурност излизат на преден план. Може да поемете нова роля в семейството – като опора, съветник или емоционален стълб. Уран в Близнаци може да причини хаос, но с подкрепата на Юпитер в Рак е важно да не се отклонявате от самоанализа, пише „ Вашето танго “. Бъдете честни със себе си, отделете време, за да бъдете креативни и оставете всичко да се нареди естествено. Всичко си идва на мястото, но първо трябва да знаете кои сте и какво наистина искате, пише zajenata.bg.

