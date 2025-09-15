Падна голяма тайна за Ванга

В новата си книга писателят Валентин Сидиров разказва за руски специалисти, които провели изследване на паранормалните умения на Ванга, които чак сега излизат наяве.

Според академик Юрий Негрибецкий способностите на Ванга се дължали на това, че имала сонар в главата си. Благодарение на него тя е успявала да поглежда в бъдещето. Този сонар се намирал на мястото, където в езотеричната литература се казва, че се намира третото око.

Всъщност руските учени установили, че на това място Ванга е имала биологично образувание, което нормалният човек няма. Дали този сонар или трето око може да се развие при всеки човек и как се постига това, за учените все още е голяма загадка. Негрибецкий е успял да разгадае и тайната на бучката захар.

Неговата теория е, че самите кристалчета на захарта имат такава структура, която може да поеме енергия и да запише информация. Не случайно Ванга е карала посетителите да преспят върху бучка захар, преди да отидат при нея.

Академикът твърди, че някак си с помощта на този сонар Ванга извличала информацията от кристала на захарта под формата на енергия и разчитала всичко в ума си, пише bgdnes.bg. За да стане това, третото око на човек трябва да бъде напълно развито, както било при пророчицата.

