Минало незабравимо! Орлин Горанов вдигна соцкупон

Уникален соцкупон е белязал 35-годишният брак на Орлин Горанов и съпругата му Валя Горанова.

Снимките от събитието, станало на 9 септември, бяха показани ексклузивно в "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия.

Това беше специално организирано парти с чавдарчета и пионерчета. Сините и червени вратовръзки са специално шити за повода, „тъй като никой не можа да си ги намери, за съжаление“, стана ясно от думите на Валя Горанова.

Имало е и знаменосец.

Снимките са предоставени на Лора Крумова от Катерина Евро, която е кума, но не е присъствала на годишнината.

Но пък Александър Кадиев бе там, посмяха се още семейство Горанови и водещата Лора Крумова.

