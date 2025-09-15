БМВ за половин милион вози Деси! Радев мълчи

Нова луксозна екстра глези президентското семейство.

Вече месец Радев мълчи за разкошното държавно БМВ 750 Е, което развозва жена му Десислава по родните пътища.

Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка.

Явно по този елементарен начин т.нар. „спасител на нацията“ се надява, че ще замете темата за луксозната авто придобивка под персийския килим в кабинета му.

Скандалът гръмна в разгара на августовските пожари, когато стана ясно, че Радева е настояла да замени мерцедеса S класа, който я обслужва с чисто ново БМВ на стойност почти 500 000 лева. Безобразното пилеене на народна пара дойде в момент, в който пожарните автомобили и линейките са оскъдни, а обикновените хора се чудят как да се оправят в галопиращата инфлация.

Тогава социалните мрежи изригната като Везувий с коментари как е възможна такава безпардонна наглост – да се пръскат стотици хиляди левове от техните данъци, за да се разкарва жена, която с нищо не е допринесла за благосъстоянието на населението.

До момента единственото, което прави Радева е да се забавлява, избирайки си маркови дрехи, с които придружава мъжа си в чужбина. Другото й хоби е да използва профилите си в интернет, за да се заяжда с хората, които с право я критикуват.

През всичките 9 години, в които е в президентството, Радев така и не осъзна, че трябва да работи в полза на българските граждани. Вместо това пусна финансовите си хиени в служебните кабинети, за да му осигурят старините като богат пенсионер.

Сега, потънал в разкоша на властта, Радев се чуди дали да се захваща с нов проект или да се радва на натрупаното си богатство в някоя вила в Гърция или Монте Карло.

Народът, обаче няма да му прости измяната и празното бръщолевене и жестоко ще го попари, ако все пак набере смелост да се яви на избори.

