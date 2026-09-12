Десислава Радева плътно до съпруга си
По време на първата пресконференция след вота
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По време на първата пресконференция след вота
Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава
И от НСО не обелват дума за придобивката
Къде отива за пет дни семейство Радеви
Как са възпитавани момчетата
Искат да си пробват силите в предаването
Какво се коментира в студиото на предаването
По повод на старта на сезона
Замина на почивка и я остави сама
Заради празненства в Тел Авив
Не съм сноб, просто бях различен участник, каза Павлова
Двамата ще имат тайни мисии, които зрителите ще разгадават
Ще отбележат запомнящо се ЧРД на предаването си
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