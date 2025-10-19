Как пристигна Радев в Смолян (Снимки)

Президентът Румен Радев пристигна с личната си "Шкода Октавия" в смолянския квартал "Райково". Автомобилът беше управляван от шофьор, а Радев и съпругата му Десислава слязоха от задната седалка на автомобила.

Малко след него с кортеж пристигна унгарският президент Тамаш Шуйок. Двамата се отправиха към къщата музей на унгарския поет, преводач, скулптор Ласло Наги.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава.

Малко по-късно днес двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян. Там ще бъдат представени изложбата „В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г.

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство - 19 октомври.

Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата.

Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

