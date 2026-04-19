Десислава Радева плътно до съпруга си

Победителят в изборите - Румен Радев, се появи на първата си пресконференция със съпругата си Десислава Радева. По този начин той разсея всички спекулации за отношенията им.

В последните три месеца, самата Деси привлече вниманието към себе си със странните постове и коментари в социалните мрежи. В същото време, Радев запази джентълменско поведение. При откриването на кампанията си в Бургас каза, че това е градът, в който е срещнал любовта на живота си, явно визирайки Деси Радева, която е бургазлийка.

"Това е моят град, тук срещнах любовта на живота си и в небето над Бургас се утвърдих в една трудна и мъжка професия", каза той пред пълната зала в хотел България на 26 март.

Тази вечер щом видя камерите Десислава Радева се отдръпна настрани и остави съпруга си да говори пред медиите.

„Очаквахме да бъдем първа политическа сила. Моята социология бяха пълните зали и площади“, коментира Радев пред журналистите. Той призова да се изчака окончателното преброяване на вота, преди да се правят политически оценки.

