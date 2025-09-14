Военният министър: Готови сме да сваляме руски дронове

Военният министър увери, че България и НАТО взимат мерки за защита на въздушното пространство след инцидентите в Полша и Румъния.

"Да, нашите самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие по такива цели, ако се наложи. Казвам на хората да бъдат спокойни, ние вземаме мерки. НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, за да бъдат предпазени хората от подобни притеснения", заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов в предаването "Защо, господин министър" по bTV.

Коментарът на военния министър идва след поредица от инциденти с навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и Полша, което предизвика тревога в страните-членки на НАТО от региона.

Според Запрянов случилото се с дроновете, които прелетяха над Полша и се върнаха в Украйна, се класифицира като провокация от страна на Русия. Той определи реакцията на полските власти като "много адекватна" и добави, че Алиансът вече отговаря с конкретни действия.

"Започва изпълнение на операция "Източна стража", с която на територията на всички натовски страни, граничещи с Украйна ще бъдат разгърнати допълнителни сили за противовъздушна отбрана и за борба с дронове. Ние също сме предприели действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление", посочи Запрянов.

Министърът подчерта, че най-важното е своевременното откриване на такива обекти.

"След това тяхното поразяване и неутрализиране е по-лесно", обясни той.

Относно предстоящия пети вот на недоверие към правителството, Запрянов призна, че не е притеснен в личен план, но изрази загриженост за стабилността на България в сферата на отбраната.

"Стабилността на България и наличието на работещо политически избрано правителство, парламент и мнозинство е ключово за отбраната на страната, защото за всички тези девет проекта по SAFE трябва да има мнозинство и парламент, които да ги одобрят. Ако това не стане и няма парламент, тези проекти ще се провалят и това ще бъде провал на цялото усилие за модернизация на въоръжените ни сили", предупреди министърът.

