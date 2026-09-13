Военният министър проговори за новите F-16. Кога ще дойдат?
Те ще дойдат след 2030 г.
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Те ще дойдат след 2030 г.
Димитър Стоянов даде отговор на страховете
България е вдигнала допълнителни сили във въздуха и на земята, а засилените дежурства продължават
Военният министър категоричен, че небето ни е защитено, няма чужди самолети над България
Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното пространство, каза Запрянов
Отговорът е публикуван на сайта на парламента
Запрянов увери, че има пълно доверие в премиера Главчев
Важна среща в Кремъл
В профила си в Туитър Ламбрехт публикува 56-секунден новогодишен поздрав
Рискове за националната сигурност има, но реална заплаха към момента няма, увери Димитър Стоянов
Той ръководеше кампанията срещу терористичната групировка "Ислямска държава“
Какво отговори Алексий Резников на въпрос на медиите
Заради инцидента в Чешнигирово
България се готви за мигрантски натиск
Министър Панайотов още веднъж призова за търпение при разследването на катастрофата
Няма пилотска грешка при катастрофата с МиГ-29, газа Георги Панайотов
Георги Панайотов с подробности за изчезналия пилот
Не е упражнено насилие върху цивилните граждани, каза Георги Панайотов
Излезе куцайки от правителственото заседание
Европа трябва да продължи да разработва собствена система за отбрана