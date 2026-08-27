Военният министър проговори за новите F-16. Кога ще дойдат?

"Нямаме опция да получим самолети „Грипен“ или F-16 „втора ръка“. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Чаканите 8 самолета F-16 няма да кацнат у нас преди 2030 г.

"Срокът на доставка на осемте F-16, които очаквахме около 2027 г., се измести първо за 2028–2029 г. А новият срок е 2030 г.", съобщи министърът на отбраната и обясни, че това е причината да поиска от Съединените щати и Швеция да ни продадат самолети втора ръка.

„Получих негативни отговори и от Пентагона чрез зам.-секретаря по войната на САЩ, и от Швеция по отношение на самолети „Грипен“. Ние към момента нямаме опция да получим, даже и да закупим, самолети F-16 втора ръка, нито пък „Грипен“ втора ръка“, каза Димитър Стоянов, министър на отбраната.

План „Б“ пред Военновъздушните сили е да бъдат осигурени резервни части за съветските МиГ-29. Търсим ги от Полша и Унгария.

„Възможността е резервни части от тези две страни, евентуално да поддържаме самолетите МиГ-29. От 2021 г. досега нямам нито една резервна част, която да е внесена за самолетите МиГ-29. Основният метод, с който ги поддържаме, е канибализация“, посочи Димитър Стоянов.

Вече е обявена обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29 за 14 милиона евро. Ако намерим откъде да купим резервни части, министърът посочи, че ще бъдат осигурени пари.

През декември официално бяха представени първите 8 изтребителя F-16. Тогава стана ясно, че инфраструктурата за пълната им поддръжка, обслужване и съхранение още не е готова.

„Надявам се догодина Lockheed Martin да изпълни своите ангажименти по самолетите F-16 и от догодина да носим дежурство и със самолетите F-16“, каза Димитър Стоянов.

bTV потърси фирмата производител с въпроси защо се налага забавянето на доставките и дали ще бъде изплатена неустойка на България. Към момента все още очакваме отговор.

„Lockheed Martin остава изцяло ангажирана с доставката на самолети F-16 Block 70 на българските ВВС и продължава да работи в тясно сътрудничество с правителството на САЩ и българското Министерство на отбраната по време на програмата. Допълнителни въпроси относно продажбите на български военни продукти в чужбина трябва да бъдат насочени към правителството на САЩ и българското Министерство на отбраната“, посочват от компанията.

Междувременно началникът на Военновъздушните сили на България се срещна с началника на щаба на Военновъздушните сили на САЩ. Двамата са обсъдили партньорството в отбраната, съобщават от Американското посолство.