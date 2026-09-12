Всичко за Миг 29

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Михов: Авиацията ни е на карта

Михов: Авиацията ни е на карта

Ако проблемът с Полша продължи повече от половин година, изтребителната и ударната ни авиация са поставени на карта. За това предупреди председателят...

27 септември | 22:15
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Нашите ВВС държат на МиГ 29

Нашите ВВС държат на МиГ 29

Плевен. "Не искам да вярвам,че МиГ 29 ще остане последният изтребител на България", заяви командирът на родните Военновъздушни сили (ВВС) генерал-майо...

12 октомври | 13:06
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