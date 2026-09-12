Военният министър: Готови сме да сваляме руски дронове
Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното пространство, каза Запрянов
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Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното пространство, каза Запрянов
От март насам България получи два двигателя от Полша
Позицията идва след информация на CNN от документи, за които се твърди, че са на Пентагона
Скандалът се разраства
Министерството на отбраната съобщи ключова новина за бойната ни авиация
Това обяви в Карлово министърът на отбраната Георги Панайотов
Тя е с нарушена херметизация
Нека научим истината такава, каквато е, заяви служебният министър на отбраната
Членове на сръбската армия не са извършвали ракетни операции с единици на ПВО в деня на катастрофата
Очаква се данните от нея да разкрият причината, поради която изтребителят се разби по време на натовско учение на 9 юни
Разследването ще приключи най-рано в средата на юли
Продължава издирването и търсенето на пхричината
47-годишният майор Валентин Терзиев е един от най-опитните ни въздушни асове
Липсата на достатъчно часове нальот
Президентът призова за избягване на спекулации във връзка с инцидента
Ако проблемът с Полша продължи повече от половин година, изтребителната и ударната ни авиация са поставени на карта. За това предупреди председателят...
София. Разходите за поддръжката на старите съветски изтребители МиГ-29 до края на жизнения им цикъл през 2029-а година са почти колкото тези за закупу...
Плевен. "Не искам да вярвам,че МиГ 29 ще остане последният изтребител на България", заяви командирът на родните Военновъздушни сили (ВВС) генерал-майо...