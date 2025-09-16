Трагедия. Отиде си голяма фигура в родната борба

Голяма загуба за българската борба.

Вицепрезидентът на Българската федерация по борба Стефан Николов почина внезапно на 59-годишна възраст. Тъжната новина съобщиха от федерацията:

"С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.

Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство.

Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., в Гробищен парк „Архангел Михаил“, кв. Бояна – Витоша, ул. „Бояна парк“ №4, 1616 София.

Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!".

