Огромна новина за Никола Цолов!

Вицешампионът във Формула 3 за сезон 2025 Никола Цолов ще се състезава догодина във Формула 2 с тима, с който постигна най-големите си успехи - Кампос Рейсинг!

През 2022 година Цолов спечели титлата в испанската Формула 4 с Кампос, а последните два сезона във Формула 3 също се състезава с испанския тим.

"Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант.

"Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки, че е още млад."

"Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата ми и да продължа във Формула 2 отново с Кампос Рейсинг. Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи в испанската Формула 4 и Формула 3, което ми дава увереност за следващия сезон. Това е още една крачка към мечтата ми и ще работим още по-упорито, за да постигнем силни резултати."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com