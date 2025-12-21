Баскетболният Кемниц оцеля в драма, Минчев пак беше фактор

Българският национал Йордан Минчев и неговият Кемниц постигнаха ценна победа над гостуващия Рощок с 97:92 (25:27, 27:24, 24:25, 21:16) в двубой от 11-ия кръг на германската баскетболна Бундеслига.

Минчев се включи стабилно за домакините, като завърши с 14 точки и 2 борби за близо 21 минути на паркета, допринасяйки за силната игра на Кемниц в решаващата последна четвърт.

Най-резултатен за победителите беше Тай Бруър с 21 точки, а Кевин Йебо добави 20. За Рощок ТиДжей Крокет направи впечатляващ мач с 31 точки, но усилията му не бяха достатъчни за успех.

След този резултат Кемниц заема 12-о място в класирането с баланс 5 победи и 6 загуби, докато Рощок е 11-и с 5 успеха и 5 поражения. Лидер в шампионата остава Байерн Мюнхен с 8 победи и 1 загуба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com