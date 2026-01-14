Нова бомба за Юрген Клоп и Реал Мадрид!

Дългогодишният бивш наставник на Ливърпул, Борусия Дортмунд и Майнц Юрген Клоп все пак може да поеме Реал Мадрид, гръмна El Nacional.

Германецът, който публично отрече подобни слухове, обаче има условие пред боса на "белия балет" Флорентино Перес, за да парафира дългосрочен контракт.

В материала се казва, че Клопо държи на двама нови футболисти - Нико Уилямс от Атлетик Билбао и Бруно Гимараеш от Нюкасъл.

Любопитното е, че поне засега специалистът не мисли да продължи работата си с футболисти, с които работеше на стадион "Анфийлд".

Изключението е Трент Александър-Арнолд, който смени Ливърпул с Реал миналото лято.

