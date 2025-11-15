Кошмарите се сбъдват! Създадоха приложение за общуване с мъртвите

В САЩ създадоха приложението 2wai, с помощта на което ще бъде възможно да се "общува" с починали роднини, пише Daily Mail.

Услугата работи на базата на изкуствен интелект. Потребителите могат да създадат дигитален аватар на реален човек, впоследствие той ще се превърне в чатбот, с който можете да общувате в реално време.

Рекламата на приложението показва сюжет, в който бременна жена "общува" с дигитално копие на покойната си майка. По-късно детето й започна да общува с "бабата".

"Мнозина смятаха последиците от използването на тази технология просто ужасяващи, а един от коментаторите нарече приложението "демонично, нечестно и нечовешко", се казва още в материала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com