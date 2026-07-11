Тревога по Южното Черноморие: Отчитат до 40% спад на туристите

Летният сезон по Южното Черноморие започва трудно. Хотелиери и ресторантьори съобщават за сериозен спад на туристите и по-слаби обороти в сравнение със същия период на миналата година. Според представители на бранша заетостта в някои хотели е намаляла с около 30%, а в заведенията отливът на клиенти достига 35–40%.

„30%, а може би и повече има“, заяви председателят на Съюза на собствениците в Слънчев бряг Пламен Копчев.

Подобна е картината и в заведенията, съобщава NOVA.

„Между 35 и 40% е отливът на клиентите. Оборотът е паднал, което е съвсем нормално“, коментира собственикът на заведение Деси Николчева.

Световното първенство не е причината

Хотелиерите са категорични, че Световното първенство по футбол няма отношение към по-слабия сезон.

„Не бих казал. Това не е нещо, което се случва за първи път и не е събитие, което да влияе по такъв начин“, посочи хотелиерът Теодор Пастърмаджиев.

По думите на Пламен Копчев чуждестранните туристи предварително са били информирани, че ще могат да гледат всички срещи от първенството по телевизията и на големи екрани в хотелите и заведенията.

Отливът започнал още след кризата в Близкия изток

Според представителите на туристическия бизнес първите тревожни сигнали са се появили още след ескалацията на конфликта в Близкия изток и поскъпването на горивата.

„Получихме много анулации от английския и централноевропейските пазари. Част от туристите започнаха да заменят ол инклузив пакетите с полупансион, за да намалят разходите си“, обясни Копчев.

Освен това все повече гости съкращават престоя си по българското Черноморие.

Цените не са виновни

От бранша подчертават, че цените не са се увеличили драстично.

„Колегите повишиха цените минимално. Не смятам, че именно това е причината за спада на туристите“, каза още Пламен Копчев.

Според ресторантьорите в курортите все още могат да се намерят напълно достъпни оферти.

„Има места в Слънчев бряг, където обедното меню струва около 4 евро. Не бива да се създава впечатление, че навсякъде е прекалено скъпо“, посочи Деси Николчева.

Проблемът е и в имиджа на България

Хотелиерите смятат, че освен икономическата несигурност в Европа влияние оказва и влошеният имидж на България като туристическа дестинация.

„Така и не успяхме напълно да се възстановим след пандемията от COVID-19. Имиджът ни пред чуждестранните пазари пострада сериозно“, коментира Теодор Пастърмаджиев.

Към това се добавя и негативната информация за родното Черноморие, която според бизнеса често се разпространява в социалните мрежи.

Въпреки трудния старт представителите на сектора остават оптимисти, че силните месеци юли и август ще компенсират слабия юни. Те обаче настояват държавата да подкрепи туризма чрез по-активна международна реклама и дългосрочни политики, а не чрез директно финансиране.

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