Константин Проданов: Очаквайте дела, а не TikTok видеа

„Днес сме свидетели на нещо, което в българския политически живот е рядкост - представяне на кабинет, зад който стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна.“ Това заяви от парламентарната трибуна Константин Проданов от "Прогресивна България" след представянето на министрите в кабинета на Румен Радев.

По думите му пред парламента стои „не просто списък с имена“, а „ясен и компетентен екип“, който има амбицията да преведе България през кризите.

Проданов заяви, че формацията му подкрепя структурата и състава на правителството, защото при подбора е бил следван „един основен принцип“. „Търсеше се точният човек за поста, а не пост за човека“, подчерта той.

Според него именно този принцип е бил системно нарушаван през последните десетилетия.

„Министерствата бяха раздавани като награди, компенсации между коалиционни партньори - резултатът го виждаме всеки ден: слаби институции и разочаровани граждани“, заяви Проданов.

Той защити и лично кандидатите за министри, като подчерта, че те не са свързани с икономически зависимости и не са продукт на политически маркетинг.

„Тези кандидати не са случайни хора, намерени на кръстовища, както беше преди години, не са били участници в телевизионен кастинг за политици, нито са креатури на печално известни бизнес кръгове“, посочи депутатът.

По думите му кандидат-премиерът Радев познава лично министрите и ги е виждал „в действие точно когато е било най-трудно - в истински кризисни за държавата моменти“.

В края на изказването си Проданов заяви, че реформите трябва да се правят „интелигентно“, а не „на принципа да разрушиш къща, за да построиш колиба“.

Той отправи и политическо послание към опозицията: „Очаквайте от нас дела, а не TikTok видеа“, заяви Константин Проданов.

