Зоопарк Стара Загора става домакин на пътуващата изложба „Следи от изчезване“

Преди години белоглавият лешояд, рисът и ловният сокол са били част от

естествения пейзаж на българските планини. Днес техните следи са почти

заличени, а присъствието им в природата - все по-рядко. С мисията да

даде глас на тези изчезващи видове, минерална вода „Велинград Alcalia“

продължава кампанията „Следи от изчезване“, посветена на опазването на

дивите обитатели на планините.



Този септември изложбата гостува в Зоопарк Стара Загора. От 2 до 17

септември 2025 г. експозицията ще бъде отворена всеки ден от 8.30 до

16.30 ч. (в делнични дни), предоставяйки на всички жители и гости на

града възможност да се потопят в света на изчезващите животни.



През последните години вниманието към опазването на застрашените видове

се увеличава, но все още има много какво да се направи. Изложбата „Следи

от изчезване“ цели да напомни колко крехък е балансът в природата и

колко важна е ролята на всеки от нас в опазването на българската дива

природа.

„Следи от изчезване“ представя внимателно изработени отливки на стъпки

от застрашени видове, създадени с биоразградими материали. Посетителите

ще могат да видят отпечатъци на кафява мечка, вълк, див кон, дива коза,

муфлон, елен лопатар, рис, ловен сокол и белоглав лешояд. Всяка следа

разказва история - не само за самия вид, но и за предизвикателствата,

пред които са изправени техните местообитания, засегнати от човешката

дейност и промяната на природните ландшафти.



Експозицията цели да повиши общественото внимание към нарастващия риск

за биоразнообразието в България. Миналата година изложбата обиколи десет

града, събирайки над 9000 посетители, които се запознаха с важността на

опазването на застрашените животни и екосистеми. Тази година и Стара

Загора се включва като ключова спирка в националната кампания,

предлагаща образователно и вдъхновяващо преживяване за малки и големи.



За всички, които не могат да посетят физическата изложба, онлайн вариант

е достъпен на https://sledi.velingradvoda.bg, където всеки може да

разгледа експонатите виртуално, да чуе автентични звуци от природата и

да научи как да подкрепи усилията за защита на дивите животни.



Посещението на изложбата предлага уникална възможност за среща с

природата лице в лице, за размисъл върху ролята ни в опазването на

околната среда и за оставяне на следа, която има значение. „Следи от

изчезване“ съчетава образователни факти, вдъхновение и визуално

изживяване, като подчертава значението на биоразнообразието и грижата за

природата.



