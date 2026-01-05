Казанлък поема още една крачка към академичното си развитие

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мирослав Карабалиев е упълномощен Академичния съвет да започне преговори за разкриване на филиал в град Казанлък с учебни програми в направленията „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“.



Решението е резултат от проведени множество разговори, работни срещи и представяне на стратегически планове за развитие от страна на кмета на община Казанлък – Галина Стоянова.



Община Казанлък потвърди своята готовност да осигури необходимата материална база за бъдещия филиал, включително подходящи учебни помещения и инфраструктура, съобразени с изискванията за съвременна академична среда.



Инициативата е част от целенасочената политика на кмета Галина Стоянова за превръщане на града в устойчив академичен и образователен център.



В следващия етап предстои уточняване на конкретните параметри на сътрудничеството и подготовка на необходимата документация за разглеждане от компетентните институции.





