Казанлък поема още една крачка към академичното си развитие
Тракийският университет подготвя филиал в града
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Тракийският университет подготвя филиал в града
Подписка в подкрепа на доц. Чавдар Стоянов и срещу незаконосъобразните действия на ректора на ТУ проф. Георги Михов, отказал назначението му, върви от...
Академия "Икономика" е прекрасна възможност за студентите, казва проф. Георги Михов, ректор на Технически университет - София - Проф. Михов, в после...