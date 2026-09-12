Казанлък поема още една крачка към академичното си развитие
Тракийският университет подготвя филиал в града
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Тракийският университет подготвя филиал в града
Събитието ще даде официален старт на първата академична година на филиала
Възможно е Стопанската академия в Свищов да стане филиал, примерно, на Русенския университет. Това каза просветният министър Тодор Танев, попитан за к...
Стара Загора. И Градът на розите скоро може да стане академичен град. Реализацията на тази лелеяна мечта на казанлъчани бе тема на проведената днес в...
Дъщерната компания на руския енергиен гигант "Газпром" - компанията ОАО "Центргаз", иска да открие свой филиал в България и въпросът ще бъде обсъждан...