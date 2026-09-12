Всичко за Ищар

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Ищар идва през есента

Ищар идва през есента

Етнокралицата Ищар избра България за една от първите спирки в световното й турне. На 18-ти октомври певицата ще извие красивия си ориенталски глас в з...

15 юли | 4:30
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Глория пя с Ищар в Монако

Глория пя с Ищар в Монако

"На една сцена в Монако с неповторимата Ищар! Сбъдната мечта! В дует за "Я кажи ми, облаче ле бяло". Благодаря на Бог за възможността!" - това написа...

23 юни | 17:30
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Ищар пее в Слънчев бряг

Ищар пее в Слънчев бряг

Световноизвестната певица Ищар идва в Слънчев бряг. Тя ще изнесе частен концерт в "Платиниум", най-голямото казино в курорта, по повод третия му рожде...

09 юни | 18:15
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