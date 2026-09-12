Ищар омагьоса Казанлък и нарече българите истинските рози
Световната етно звезда пя под дъжда, върна спомена за Last kiss и вдигна публиката на крака
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Световната етно звезда пя под дъжда, върна спомена за Last kiss и вдигна публиката на крака
Очаква се двете събития да съберат голям брой зрители на и около пл. "Севтополис"
Шоуто включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят
Етнокралицата Ищар избра България за една от първите спирки в световното й турне. На 18-ти октомври певицата ще извие красивия си ориенталски глас в з...
"На една сцена в Монако с неповторимата Ищар! Сбъдната мечта! В дует за "Я кажи ми, облаче ле бяло". Благодаря на Бог за възможността!" - това написа...
Световноизвестната певица Ищар идва в Слънчев бряг. Тя ще изнесе частен концерт в "Платиниум", най-голямото казино в курорта, по повод третия му рожде...