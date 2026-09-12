Край на огромните опашки? Отварят "Калотина 2"
Новият граничен пункт ще бъде изграден до съществуващия
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Новият граничен пункт ще бъде изграден до съществуващия
По въпроса с българите в Сърбия има планове за действие и поети ангажименти, каза той
Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов отвърнаха на Ивица Дачич
България няма да отстъпи пред Северна Македония при спора за историческата истина за Гоце Делчев, каза Георг Георгиев
Ставало дума за лоша интерпретация на изявлението на българския премиер
"Извинението" дойде на среща на Ивица Дачич с Екатерина Захариева
Борисов разговаря със сръбския си колега Бърнабич в рамките на работна вечеря в Сараево
Разбирам колко ги боли сърбите за Косово. Трудно им е, каза премиерът
Възникна напрежение между София и Белград заради изказване на сръбски вицепремиер
Сръбският вицепремиер и министър на външните работи Ивица Дачич предизвика изумление, като изпя песен на албанския премиер Еди Рама по време на официа...
Новият генерален секретар на ООН трябва да бъде избран от страните от Източна Европа, защото всички останали региони вече са имали представители на то...
Министърът на външните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви пред Deutsche Welle, че "ако Австрия затвори границите си за бежанци и мигранти Сърбия ще бъ...
Бежанска криза може да започне на Балканите до дни, ако Австрия изпълни заканата си да затвори границите за мигрантите. Това предупреди сръбският мини...
София. Първата официална визита зад граница на соцлидера Михаил Миков ще се състои тази неделя в Сърбия. Той прие поканата за форума на председателя н...
Ако проектът за "Южен поток" не се реализира, това ще бъде във вреда за всички – за Сърбия, за Русия и за целия Европейски съюз, заяви сръбският външе...
Проектът "Южен поток" може да се окаже пречка за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз, съобщава електронното издание "И Ю обзървър". Доклад...
Ню Йорк. Сръбският министър на външните работи Ивица Дачич поиска да бъде създаден специален съд за престъпленията извършени от Армията за освобождени...
Русе. "Пограничното сътрудничество и с двете страни е важен фактор за гражданите, които живеят от двете страни на границата - както българо-сръбската,...
Русе. Mинистър-председателите на България, Румъния и Сърбия проведоха тристранна среща в Русе. Дунавският град беше домакин и на съвместно заседание н...
Русе. Премиерът Пламен Орешарски ще се срещне с колегите си от Румъния и Сърбия Виктор Понта и Ивица Дачич в Русе. Освен с колегите си Орешарски и...