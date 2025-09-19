Истерия и опашки за новите Айфони!

Опашки се вият за новия Айфон.

На пазара в България вече са iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и AirPods Pro 3!

В социалната мрежа обаче заваляха коментари за цената:

В България: iPhone Air - 3340лв!!!

В Германия: iPhone Air €1190 + намаление между €40-€795 за върнат стар iPhone модел!!!

В САЩ: iPhone Air $999 + намаление между $40-$700 за върнат стар iPhone модел!!!

Както винаги в по-бедните икономики си мега прецакан!

Моят избор е Samsung.

iPhone батерията умира по-бързо и от надеждите на българин за нормална пенсия.

Българинът не е дорасъл за Епъл, както се вижда от коментарите, но да не ви пука!

Нищо няма както всеки път когато излезе нов модел. 5 бройки не са наличност.

Днес, 19 септември, официално започна продажбата на новите модели iPhone 17, като по традиция пред магазините на Apple и оторизираните дистрибутори в България и по света се образуваха дълги опашки. Явлението, което се повтаря всяка година, отново повдигна въпроси относно маркетинговата стратегия на Apple и готовността на потребителите да плащат все по-високи цени за минимални подобрения, предаде Дунав мост.

В България базовият iPhone 17 с 256 GB памет струва 1859 лева, докато най-скъпият вариант - iPhone 17 Pro Max с 2 TB памет - достига шокиращите 4799 лева, сума близка до цената на употребяван автомобил. Въпреки това, опашките пред магазините на iSTYLE и търговските вериги не намаляват.

"За последните пет години съм в модел на постоянно обновяване на телефона си, защото всяка година Apple добавя нещо ново," споделя клиент пред магазин в София, илюстрирайки маркетинговия успех на компанията да създава постоянно търсене.

Минимални подобрения на максимална цена

Експерти в технологичния сектор коментират, че въпреки хвалебствията, тазгодишните модели предлагат по-скоро еволюционни, отколкото революционни промени. iPhone 17 включва леко увеличен 6,3-инчов дисплей с технологията ProMotion, новата предна камера Center Stage и чипа A19, но потребителите биха могли да използват миналогодишните модели без съществена разлика в ежедневието.

Най-голям интерес предизвиква новият iPhone Air, който е най-тънкият iPhone досега - само 5,6 мм дебелина. Критиците обаче отбелязват, че тази характеристика е по-скоро естетическа, отколкото практична, особено с цена от 2349 лева за базовия модел.

Феноменът на опашките

Феноменът с опашките пред Apple магазините не е нов и се наблюдава от години по целия свят. В Лондон, Пекин, Мумбай и други градове хиляди ентусиасти чакат с часове, въпреки че същите устройства могат да бъдат поръчани онлайн с доставка до дома.

Психолози обясняват това поведение с желанието за принадлежност към общност и статус, който се демонстрира чрез притежаването на най-новия модел в първия ден. Тази практика е част от внимателно изградената маркетингова стратегия на Apple за създаване на изкуствен дефицит и ажиотаж около продуктите.

Проблеми с доставките и наличностите

За тези, които не са направили предварителна поръчка, чакането може да продължи седмици. За някои модели, особено iPhone 17 Pro Max в цвят Cosmic Orange, сроковете за доставка вече достигат средата на октомври.

От българските мобилни оператори съобщават за ограничени количества, което допълнително повишава напрежението сред желаещите да закупят новите устройства. Критици на компанията твърдят, че това е умишлена стратегия за поддържане на високи цени и създаване на усещане за ексклузивност.

Независимо от високите цени и критиките, Apple отново успява да създаде масова истерия около своя продукт, превръщайки обикновеното пускане на пазара на технологично устройство в социално събитие.

