Тежък трафик към Турция, камионите се трупат на границата

Трафикът на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин и показва сериозно натоварване още в ранните часове на деня.

Основният натиск е от тежкотоварния трафик, насочен към южната ни съседка. Засега няма данни за затруднения при леките автомобили.

По информация на властите засиленото движение на камиони е типично за началото на седмицата, когато се активизира международният транспорт. Очаква се натоварването да се запази и в следващите часове, като не се изключва образуване на опашки. Шофьорите се призовават да планират маршрута си и да предвидят допълнително време за преминаване.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е отворено и за автобуси и товарни автомобили.

Трафикът на границата с Румъния също е нормален на всички пунктове. На прехода Русе - Гюргево обаче продължават ремонтните дейности в българския участък на моста, като движението се регулира и може да доведе до забавяния в пиковите часове.

На границите със Република Северна Македония и със Сърбия също не се наблюдават затруднения, като преминаването е спокойно и без натрупване на чакащи превозни средства.

