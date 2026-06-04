Разкриха тайна история с Любен Дилов

Дениз Хайрула публикува емоционален пост в социалните мрежи, с който отдаде почит на писателя, журналист и общественик Любен Дилов-син.

Ето какво написа двукратната участничка в "Ергенът":

"Когато са ме питали кой е най-умният човек, когото познавам винаги съм казвала Любен Дилов - син. Бях на 23 години, когато се запознахме и за първи път срещнах толкова интересен за мен човек - със синя брада, човек-енциклопедия, чувство за хумор, ум, интелект, изключително ниво на обща култура, ирония, самоирония. Винаги разказваше много интересни, забавни и чудати истории. За мен беше чест да го познавам, да бъде част от живота ми в някакъв момент, под някаква форма.Да се докоснеш то такъв човек е благодат и аз съм благодарна.

Имахме една доста забавна случка, която той едва ли помнеше, защото откровено си личеше, че не го интересуват такива неща, но аз много се притесних тогава. Бяхме на снимки за сутрешен блок по телевизията. Той попита дали някой е с кола да го метне, ако му е по път. Аз бях, но бях с един изключително стар, разбричкан и със спукано гърне голф 3 мисля, че беше и му го казах, че не съм с луксозна кола нали, а и на всичкото отгоре със спукано гърне…той каза, че всичко е наред, качи се в буквално скапания ми отвсякъде голф, в който едва се чувахме какво говорим, заради гърнето нали(който го е изпитал знае), закарах си го, оставих си го и после разказвах как съм возила Любен Дилов - син в скапания си голф със спуканото гърне. Това беше в началото на запознанството ни. После както казах разбрах, че е много над тези неща.

За мое щастие съм имала и досег до друг член от семейството му, който ми е преподавал в университета. Благодарна съм и за това. Това са хора-книги, думи, умове, велики умове.

Този пост беше непредвиден за съжаление, но това е човек, който заслужава да бъде почетен.



Довиждане, Любо Дилов

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