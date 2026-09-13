Тежък трафик към Турция, камионите се трупат на границата
Натоварване на Капитан Андреево и Лесово, на останалите граници движението е спокойно
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Натоварване на Капитан Андреево и Лесово, на останалите граници движението е спокойно
Натоварен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата ще има още от този следобед. Започва голямото предпразнично пътуване за предстоящите 4 п...
Благоевград. Остава натоварено движението по главен път Е-79. Полицейски патрулни коли има по главен път Е-79 в участъка Кулата - София. Движението е...
Ремонт на 69-ти км в посока София по "Тракия" са причина за образувалото се над 15 км задръстване при "Траянови врата"