Километрични опашки от камиони към Турция на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен е тази сутрин трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за камиони, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните показват засилено движение на тежкотоварни автомобили в ранните часове на деня.

Най-натоварени са трасетата към Турция, където се образуват опашки от чакащи камиони. Шофьорите трябва да се подготвят за забавяне и да планират преминаването си предварително.

По данни на граничните власти засиленият трафик се дължи както на активния международен превоз на стоки, така и на натрупване на автомобили от предходни часове. Не се съобщава за технически проблеми на пунктовете, но обработката на документите при голям поток от превозни средства води до забавяния. Очаква се натоварването да се запази и през следващите часове.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничния преход Русе-Гюргево обаче се извършват ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение, което налага регулиране на движението и възможни временни затруднения.

Нормално е движението и по границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява пълният трафик от леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Без затруднения остава преминаването и през граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия, където движението към момента е спокойно и без образуване на опашки.

