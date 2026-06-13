Извънредно положение в Лос Анджелис! Какво става
Градът отпуска финансова помощ на засегнатите от операциите на администрацията на Тръмп
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Градът отпуска финансова помощ на засегнатите от операциите на администрацията на Тръмп
Такива вече бяха разположени в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис
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Няма да позволим страната ни да бъде разкъсана, както беше при Байдън, заяви президентът
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Войници ще има в Полша и в други страни от Източна Европа, включително в България