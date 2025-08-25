Главният прокурор на САЩ: Над 1000 са задържани във Вашингтон

През почти двете седмици, откакто Националната гвардия влезе във Вашингтон, повече от 1000 души са задържани, а повече от 100 огнестрелни оръжия са конфискувани.

Това заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди в социалната мрежа X.

"1,007 задържания, 111 иззети огнестрелни оръжия".

Главният прокурор отбеляза, че 86 души са били задържани във Вашингтон през нощта, включително член на транснационалната банда Trin de Aragua, която е призната за терористична организация в САЩ.

На 12 август Пентагонът мобилизира около 800 войници от Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, за да се борят с престъпността в столицата. На 13 август войските пристигнаха в американската столица.

На 21 август Тръмп лично излезе по улиците на Вашингтон с Националната гвардия, за да се бори с престъпността. Американският лидер похвали полицията и военните за намаляването на нивото на престъпленията в страната.

На следващия ден президентът излезе с изявление за липсата на убийства във Вашингтон през седмицата след въвеждането на Националната гвардия. Според него престъпността е намаляла с 87%.

