Кабинетът в САЩ спря работа. Тръмп с предупреждение

Съединените щати навлязоха в нов шътдаун на правителството, след като Сенатът не успя да приеме спешен законопроект за финансирането на държавата. Това е първото спиране на работата на федералната администрация от 2018-2019 г. насам, предаде Би Би Си.

Затварянето засяга широк кръг държавни институции. Част от услугите временно спират, докато други - свързани със сигурността, отбраната и здравето - продължават да функционират.

Хиляди в неплатен отпуск

Хиляди федерални служители, определени като "несъществени", ще бъдат изпратени в неплатен отпуск, докато т.нар. "основни работници" остават на постовете си, но често без гарантирани възнаграждения до възстановяване на бюджета.

В писмо от директора на бюджетната служба на Конгреса Филип Суейгъл се казва, че 750 000 федерални служители биха могли да бъдат освободени от работа, а разходите ще са около 400 милиона долара дневно.

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че при продължителен шътдаун могат да последват масови и необратими съкращения в държавната администрация.

Засега не е ясно колко дълго ще продължи кризата и какви ще бъдат реалните последици за държавните институции и за американските граждани.

Какво се случва по време на шътдаун

Преустановява се работата на федералните ведомства, националните паркове, служителите на правителството, включително военните - те не получават заплати или се изпращат в отпуск. Ограничава се възможността за отпускане на кредити за малкия бизнес и достъпът до социални услуги.

От 1976 г. (когато се появява съвременната система за формиране на бюджета на САЩ) е имало 20 шътдауна от различен вид. Най-дългият е бил по време на първия президентски мандат на Тръмп (2017-2021 г.), като е продължил 35 дни.

Единственият американски президент през последните 50 години, при когото не е имало нито един шътдаун, е Джордж Буш-младши.

