Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на страната заради повредите, нанесени от руските атаки. Киев обвинява Москва, че използва суровите зимни условия като част от военната си стратегия.

След специална среща на кабинета Зеленски обяви, че страната ще увеличи значително вноса на електроенергия, за да се справи с последиците от бомбардировките. Създадена е и денонощна служба за бързо реагиране на аварии.

„Извънредното положение в енергийния сектор ще се прилага, за да осигури повече възможности. Министерският съвет ще насочи максимални усилия и ресурси към подсигуряване на електропреносната мрежа“, заяви Зеленски.

Президентът добави, че е наредил увеличаване на пунктовете за подпомагане на гражданите в Киев и други градове. При последните удари беше поразена енергийна инфраструктура в пет области, като стотици жилищни блокове в столицата остават без отопление, а в цялата страна е въведен режим на тока.

