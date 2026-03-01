Казаха истината за иранските ракети към Европа

Министърът на отбраната на Кипър Василис Палмас категорично отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.

Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър, направени по-рано от британския министър на отбраната Джон Хийли.

Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в мрежата Екс: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.

КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток, предава БТА.

