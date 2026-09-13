Обявиха извънредно положение на две места
Мярката ще позволи по-бързо решаване на въпросите, свързани с нормалното функциониране на жизненоважните системи и услуги
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Мярката ще позволи по-бързо решаване на въпросите, свързани с нормалното функциониране на жизненоважните системи и услуги
Има ли жертви при инцидента
Вчера руски ракети удариха редица градове в Украйна, сред които Харков и Киев.
Мащабът и други подробности за нападението не бяха известни
Атаката бе срещу пристанището на Севастопол и градските райони Балаклава и Херсонес
Няма повредени при атаката военни кораби, уверяват руснаците
Какво е причинил украински дрон
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