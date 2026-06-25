Крим потъна в мрак. Зеленски обяви нова линия

Украйна нанесе нова серия удари с дронове срещу окупирания от Русия Крим, като порази енергийна инфраструктура и предизвика прекъсвания на електрозахранването в големи части от полуострова. Според руски медийни канали в Телеграм и украински източници атаките са засегнали обекти в района на Севастопол, а експлозии са били чути близо до електроцентралата „Балаклава“.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев ще извършва превантивни удари срещу съоръжения, които Русия използва за войната си. На този фон Москва отвърна с атаки срещу украински газови и петролни обекти, включително инфраструктура на „Нафтогаз“ в Полтавска област.

Крим отново стана цел

Ударите по Крим са част от разширяващата се украинска кампания срещу руската енергийна, военна и логистична инфраструктура. В Севастопол украинските дронови сили потвърдиха удар по главната електрическа подстанция, а според информации от полуострова прекъсвания на тока са засегнали и Симферопол. Мащабът на щетите все още се уточнява, но първите данни сочат сериозен удар по системата, която захранва ключови райони на окупирания полуостров.

Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в Севастопол, а приблизително половината от Крим остана без ток. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват тъмни улици и райони без осветление. За Москва това не е само битов проблем, а удар по сигурността на полуострова, който Русия използва като военна база, логистичен възел и политически символ след анексията през 2014 г.

Зеленски обяви нова линия

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че Украйна ще атакува превантивно обекти, които Русия използва за водене на войната. Тази формула дава политическо обяснение на все по-честите удари по рафинерии, енергийни възли, складове, комуникационни центрове и логистични маршрути дълбоко в руска територия.

Целта на Киев е ясна - да вдигне цената на войната за Москва и да я принуди да мисли не само за фронта, но и за уязвимостта на собствената си инфраструктура. Украйна редовно атакува руски военни обекти в окупираните територии, но през последните месеци фокусът се премества и към енергийните активи, които поддържат икономиката и военната машина на Кремъл.

Московската рафинерия остава извън играта

Най-тежкият удар по руската енергийна система е свързан с Московската петролна рафинерия. Според източници от индустрията, цитирани от Ройтерс, съоръжението вероятно няма да възстанови работа поне шест месеца след значителни щети от украински атаки с дронове. Рафинерията, управлявана от „Газпром нефт“, е сред ключовите доставчици на горива за московския регион.

Това задълбочава горивната криза в Русия. Ударите по рафинерии и енергийни обекти вече водят до недостиг, опашки и обсъждане на ограничения върху износа на дизел, съобщава Ройтерс. За Киев това е начин войната да се върне към държавата, която я започна, и да се удари там, където руската икономика е чувствителна - в горивото, логистиката и снабдяването.

Удари и в Русия извън Крим

Атаките не са ограничени само до полуострова. Дронове са насочени и към обекти в централна и южна Русия, включително нефтено депо в Краснодарския край, където според местни информации падащи отломки са предизвикали пожар. Украинската стратегия вече обхваща по-широк фронт - от Крим и мостовете към него до рафинерии, газови обекти и комуникационни центрове във вътрешността на Русия.

Тази линия поставя Кремъл пред труден избор. Русия трябва да пази фронта, Кримския мост, рафинериите, енергийните обекти и големите градове едновременно. Колкото повече украинските дронове разширяват обсега си, толкова по-скъпа става руската противовъздушна защита.

Москва отвръща срещу украинския газ

Русия също продължава да удря енергийната инфраструктура на Украйна. „Нафтогаз“ съобщи, че руски атаки са засегнали бензиностанции и производствени обекти в четири области, а в Полтавска област са нанесени значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на газ. Част от засегнатите активи са спрели работа.

Така войната все по-ясно се превръща в двустранна битка по енергийната инфраструктура. Украйна удря руските ресурси, които захранват войната, а Русия атакува украински газови, петролни и енергийни съоръжения, за да натисне икономиката и цивилната устойчивост на страната.

Натиск преди нова фаза на войната

Последните удари показват, че Киев вече не чака само руски атаки, за да отговаря. Украйна се опитва да създаде постоянен натиск върху руската тилова система, особено в Крим и в енергийния сектор. Ако тази кампания продължи, Москва ще трябва да разпределя все повече ресурси далеч от фронтовата линия, а това е една от целите на украинската стратегия.

В същото време рискът за цивилната инфраструктура расте и от двете страни. Крим остава в тъмнина след ударите по енергийни обекти, украинските газови мощности спират работа след руски атаки, а войната все повече се води не само на фронта, а в електроцентрали, рафинерии, подстанции и складове. Това е новата, по-изтощителна фаза на конфликта - война на ток, гориво, газ и нерви, в която всяко прекъсване вече е част от бойното поле.

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