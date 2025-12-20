Наплив от гърци преди празниците. 1 лев разлика в цената

Масовото пазаруване на евтино гориво от гръцки граждани в България отново е факт. В навечерието на празниците бензиностанциите в района на ГКПП „Маказа“ се пълнят с автомобили с гръцка регистрация, а причината е повече от очевидна – сериозната разлика в цените на горивата между двете държави.

Актуалните стойности в момента, според сайта fuelo показват, че България остава значително по-евтина дестинация за зареждане. В момента средните цени у нас са:

бензин А95 – 2,43 лв./л

дизел – 2,49 лв./л

пропан-бутан – 1,12 лв./л

За сравнение, в Гърция шофьорите плащат:

бензин – 3,42 лв./л

дизел – 3,05 лв./л

пропан-бутан – 1,92 лв./л

Сметката е повече от красноречива. Разликата в цената на литър бензин достига 0,99 лв., при дизела – 0,56 лв., а при пропан-бутана – цели 0,80 лв. на литър, пише TrafficNews.com.

Така например при пълнене на стандартен резервоар от 50 литра икономията за гръцките шофьори изглежда така: бензин – близо 50 лева спестени, дизел – около 28 лева по-малко и пропан-бутан – приблизително 40 лева разлика.

Именно тези числа обясняват защо колонките край Маказа отново са заети почти изцяло от автомобили от южната ни съседка. Освен че пълнят резервоарите, много от гръцките граждани използват идването си и за пазаруване, видя репортер на TrafficNews. Супермаркетът в близост до бензиностанцията е пълен с клиенти от Гърция, които зареждат не само с гориво, но и с по-евтини стоки за домакинството.

Подобна картина се наблюдаваше и през летните месеци, когато разликата в цените отново доведе до наплив на гръцки шофьори. Липсата на физическа граница и бързият достъп до България правят подобни пътувания напълно рентабилни, особено преди празниците, когато разходите на домакинствата традиционно нарастват.

Очакванията на търговците са трафикът към бензиностанциите в близост до границите да се засили още повече в следващите дни, поне докато ценовата ножица между България и Гърция остава толкова широко отворена.

