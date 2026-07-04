Ето всички 1/8 финали на световното първенство ПРОГРАМА

Колумбия елиминира Гана с 1:0 в последния мач от 1/16-финалите, след което станаха ясни всички осминафинални срещи на Световното първенство по футбол.

Програма на мачовете от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г.:

4 юли 2026 г., 20:00 ч. Канада - Мароко

5 юли 2026 г., 00:00 ч. Парагвай - Франция

5 юли 2026 г., 23:00 ч. Бразилия - Норвегия

6 юли 2026 г., 03:00 ч. Мексико - Англия

6 юли 2026 г., 22:00 ч. Португалия - Испания

7 юли 2026 г., 03:00 ч. САЩ - Белгия

7 юли 2026 г., 19:00 ч. Аржентина - Египет

7 юли 2026 г., 23:00 ч. Швейцария - Колумбия.

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