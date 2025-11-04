Майкъл Джексън разбива всички и от отвъдното1

Според Forbes, Майкъл Джаксън е най-високоплатената покойна знаменитост за 2025 г., с приходи от 105 милиона долара за последната година.

Очевидно е, че няма кой скоро да го измести от трона. Дори живите знаменитости не могат да направят това!

От продажба на музикални права до вечните хитове, които продължават да събират милиони слушания, името му остава символ на неподражаем талант и вечен стил.

Дори в тишината след живота, Майкъл Джаксън продължава да диктува ритъма.

Той е сред най-известните певци в света, а албумът му Thriller е продаден в над 110 милиона копия, което го прави най-продаваният музикален албум в историята.

Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година (1984 г.) статуетки от наградите Грами – 8 на брой за албума си Thriller.

През юли 2009 г. в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени.[4] Майкъл Джексън умира само седмици преди началото на турнето, на 25 юни 2009 г., след спиране на сърдечната му дейност. Преди смъртта на Джексън са били предписани лекарствата пропофол и лоразепам. Личният му лекар е обвинен и признат за виновен за непредумишлено убийство

Няма да има скоро нов Попкрал…

