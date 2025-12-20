Паника в Сърбия! Няма горива, Вучич успокоява

Кризата с горивата в Сърбия продължава да расте. Страната има запаси само до 15 януари. Сръбският президент Александър Вучич обаче заяви, че въпреки изключително трудната енергийна ситуация, няма причина за паника в страната. Държавният глава направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“ (НИС).

„Днес проведохме продължителни и важни разговори относно енергийната стабилност на Сърбия. Ситуацията е много трудна, изключително трудна и мое задължение е да информирам гражданите, всички вас, за случващото се“, написа държавният глава в Instagram. Президентът подчерта, че властите са осигурили достатъчни запаси от дизелово гориво, мазут, керосин и бензин „поне до 15 януари, а евентуално и до 20-ти или 25-ти“. „Затова никой не трябва да се тревожи: имаме безброй технически проблеми и многобройни трудности, но правителството търси решения в сътрудничество с всички участващи страни“, отбеляза Вучич.

„Проведохме важни разговори с чуждестранни партньори и още следващата седмица очаквам различни инициативи, обжалвания и искания да бъдат подадени до OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – ТАСС) с надеждата да получим оперативен лиценз“.

