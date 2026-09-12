Министър Димитров каза истината за мазута по Черноморието
Министърът коментира актуалните данни за туризма, като посочи, че има колеблив растеж
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Министърът коментира актуалните данни за туризма, като посочи, че има колеблив растеж
Случаят не е прецедент
Екоинспекцията в Бургас е пред блокаж след над 40 спешни сигнала
Плажовете между Созопол и Царево са блокирани!
Виновен е хотел
Израз на добросъседство и солидарност по време на криза
Морето е покрито с пяна на Паша дере
Този разлив е престъпление, каза директорът на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин
На концесионера на замърсените морски плажове са дадени предписания за почистване
Cитyaциятa e тaĸaвa зapaди oгpaничeни дocтaвĸи
Да се търсят решения, защото хората не бива да бъдат потърпевши, каза столичният кмет
Цената на газа на европейските пазари превиши 1200 долара за 1000 кубични метра
Експлозията стана в жилищен квартал в западната част на ливанската столица
Рибарите се чудят какво да правят с улова за Никулден Разлив по Дунава помрачи днешния Никулден в Русенско. Местните рибари се чудят какво да правят...
Подготвени сме на 100% да посрещнем газова криза. Това заявиха за "Стандарт" от ръководството на "Топлофикация София" ЕАД. Имаме на склад алтернативно...
София. Топлоцентралите у нас ще минат на мазут в случай на прекратяване на доставките на руски газ за България. Това съобщи министърът на икономиката...
Близо 640 тона петрол се изляха във водите на Мексиканския залив, вследствие на сблъсък между товарен кораб и шлеп само на няколко километра от америк...
Богаташи вече вързаха на кея в Бургас 25 плаващи красавици