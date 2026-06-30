Министър Димитров каза истината за мазута по Черноморието

Обиколих над 30 плажа по Черноморието и мазут не видях, може да е имало някъде инцидентно. Работим много плътно с МОСВ и Министерството на туризма, които следят тези процеси. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров заяви по време на първото заседание на Съвета за реформи в туризма в Гранитната зала на Министерския съвет, предаде БТА.

Министърът коментира актуалните данни за туризма, като посочи, че има колеблив растеж. Броят на нощувките е достигнал "предковидните" нива, но като цялостен сезон броят на туристите все още изостава спрямо рекордната 2019 г., каза той. Димитров цитира данни към края на юни, като посочи, че от началото на годината се отчита спад от 6,1 на сто спрямо предходната година. Чуждестранният пазар намалява с 9,3 на сто, а българският – с 4,1 на сто. Най-сериозен е спадът от пазарите в Румъния, Германия и Израел. Димитров съобщи, че информацията в Единната система за туристическа информация ще стане обществено достъпна на месечна база, за да може всеки да проследява реалните данни за пазарите и нощувките.

Министърът на туризма каза, че поради отлив на чартърни програми средният престой на туристите в България - основно българи, румънци и идващи от други близки пазари е между 2,7 и 3,2 дни, докато в Хърватия средният престой е 5 дни, а в Майорка - 6,5 дни. Той изтъкна, че има съществени разлики в качеството на услугите, ограничен продукт за по-платежоспособни туристи, ниска производителност спрямо конкурентите в региона и недостиг на кадри.

Министърът подробно представи стратегическа рамка за развитие на туризма като целогодишен, с висок клас преживявания, базирана на 5 стълба: свързаност и достъпност, кадри и качество, реклама и маркетинг, инвестиции, материална база и околна среда.

Българската средна класа все по-често избира да почива в Гърция, а причините за това трябва да бъдат анализирани от туристическия сектор, каза от своя страна вицепремиерът Иво Христов

Вицепремиерът приветства инициативата на министъра на туризма Илин Димитров да събере на една маса представителите на институциите и туристическия бранш, определяйки този подход като правилен за обсъждане на проблемите в сектора.

По думите му в началото на активния летен сезон се наблюдават сигнали за по-слаба заетост на туристическите обекти в сравнение с очакванията, докато все повече българи предпочитат да почиват в Гърция. Според Христов това е тенденция, която изисква сериозен анализ, включително по отношение на цените, качеството на предлаганите услуги и конкурентоспособността на българския туристически продукт.

Той отбеляза, че България разполага с разнообразни възможности за туризъм, но кратките летен и зимен сезон остават едно от основните предизвикателства пред развитието на сектора. По думите му държавата може да подпомага развитието на туризма, но не може сама да реши всички проблеми, които стоят пред бизнеса.

Христов посочи още, че домакинството на конкурса „Евровизия“ ще постави България във фокуса на световните медии и ще привлече значителен брой чуждестранни посетители. Според него това е възможност страната да подобри международния си имидж и да ускори работата по изграждането на единен туристически бранд, който ясно да представя България като туристическа дестинация.

Вицепремиерът изрази надежда, че Съветът за реформи в туризма ще се превърне във форум за открит диалог между държавата и бизнеса и ще допринесе за намирането на решения за развитието на сектора.

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