Клиентите на Lidl превърнаха милиони бутилки в дарения за деца, животни и природа
Близо 200 хил. евро са събрани само за година чрез автоматите за обратно приемане на опаковки
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Близо 200 хил. евро са събрани само за година чрез автоматите за обратно приемане на опаковки
Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г.
Спорната му реформа за зоните в столицата буди недоверие и въпроси без отговор
Десетки хиляди хора се бяха събрали в град Карур, за да чуят речта на тамилския актьор и политик Виджай
Българският трюфел е добре познат и ценен на европейския пазар
Ето как можем да помогнем
Двамата също така споделят приятелска целувка по устните
Почетен гост бе рекордьорът по изиграни мачове със синята фланелка Стефан Аладжов
Освен БНБ надзор върху купувачите и събирачите на дългове ще осъществява и Комисията за защита на потребителите
Новият способ ще взема колко души са потребители на услугата сметосъбиране
Какъв е поводът
В началото на юли плеймейтката сама обяви раздялата с мъжа си
В момента общините са изцяло зависими от организациите, които предлагат разделно събиране
Създателят на групата обяви, че е зает с други неща
Да, Рачков няма половинка, Мария също, откакто се раздели с Ивайло Цветков – Нойзи
Шестте начина
Преминава се през два периода
Ричи Самбора проговори
Причината-техният син
До момента са дарени 20 000 лева