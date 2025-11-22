Кметът на София със съмнително обещание за паркирането в центъра

Кметът на София Васил Терзиев уверява, че ако неговата реформа за паркирането влезе в сила, всеки шофьор в идеалния център ще може да открие място в рамките на 7-10 минути. Но докато градоначалникът обещава ред и по-добра градска среда, цената, която гражданите трябва да платят, става все по-висока, а съмненията – все по-осезаеми.

„Правилна стъпка“ или поскъпване за сметка на хората

Две години след встъпването си в длъжност Терзиев твърди в интервю за Нова телевизия, че поскъпването на синята и зелената зона е необходима реформа, която се чака „от много години“. Той обосновава действията с нуждата от повече ред по кварталите, облекчаване на натиска върху централните зони и осигуряване на допълнителни средства за инвестиции в градската среда. Същевременно признава, че решението далеч не е идеално, но според него е „огромна крачка в правилната посока“.

Въпросът, който мнозина си задават, остава: дали по-високата цена на паркиране ще доведе до реални подобрения или само ще натовари още джоба на шофьорите?

Паркинги за 2,5 милиарда евро: оправдание или аргумент

Критиците настояват първо да се изградят паркинги и да се оправят улиците, а после да се повишават цените. Терзиев контрира, че вече има доказана практика по света – първо регулация, после инфраструктура.

Той посочва, че за да се осигури паркомясто за около 100 000 автомобили, ще са необходими приблизително 2,5 милиарда евро – разходи, които не може да понесе нито общината, нито гражданите. Освен това всеки нов наземен паркинг отнемал зелени площи, а подземните били бавни и скъпи заради културно-историческите пластове под София.

Съмнението остава: дали аргументът за „зеления град“ не служи за прикриване на липсата на дългосрочно решение?

Метро и градски транспорт – „много добри“, но „не винаги надеждни“

Кметът подчертава, че София разполага с „изключително добро метро“, второ в Европа в някоя класация. В строеж са 10 нови станции, готви се и удължаване към Студентски град. Според него именно градският транспорт трябва да поеме основния трафик.

Но признава и проблемите: надеждността не е на нужното ниво и по думите му това е приоритет за подобрение. Така аргументът „оставете колите, използвайте транспорта“ все още звучи повече като призив, отколкото като гаранция.

Цени, еврозона и боклукът – още фронтове на недоволството

Терзиев защити новите тарифи: според него цената не е пипана от 10–15 години и в момента била „почти двойно по-евтина“ спрямо доходите в града при въвеждането на зоните. Обещава, че билетът за градски транспорт ще стане 80 евроцента след еврото и картите няма да поскъпват догодина.

А по темата със сметопочистването уверява, че София няма да посрещне Нова година с преливащи контейнери – макар в Подуяне, Изгрев и Слатина договорите за боклука да изтичат буквално след дни.

Опозицията обаче вижда картина, в която проблеми се тушират с обещания, а реалните резултати тепърва трябва да бъдат доказвани.

