Нещо страшно стана в София! Невиждан екшън /СНИМКИ/

Тежка катастрофа е станала по тъмна доба в София. Това става ясно от снимки и видеа, публикувани във фейсбук групата "Катастрофи в София". На кадрите се вижда, че кола се е забила в подлеза и без малко да падне долу. Според автора на поста инцидентът е станал на бул. "България" и бул. Гоце Делчев.

"Момчетата са добре, за разлика от колата. Вечер трябва да се кара БТР по софийските улици. А ако излизаш от подлез, да поглеждаш и нагоре да не ти падне кола на главата.", пише още авторът на поста.

Все още не е ясно как се е стигнало до инцидента. Веднага заваляха и коментари от потребители под снимките и видеата.

