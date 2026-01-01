По-скъпото паркиране в София пред провал още преди старта?
Проверка, съд и политическо напрежение заплашват скока до 2 евро на час от 1 януари
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Проверка, съд и политическо напрежение заплашват скока до 2 евро на час от 1 януари
Спорната му реформа за зоните в столицата буди недоверие и въпроси без отговор
Жители на „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ отказват да плащат повече без гаранции за места
Институции и бизнеси обсебват центъра, гражданите остават без места
Разширяването на синя и зелена зона е неизбежна мярка, казва експертът
Към гражданските протести се присъединяват и ресторантьорски организации
Основната цел е трансформацията на тези пространства в устойчиви, благоустроени зони
Тези иновативни решения са поредната стъпка на iBank в стремежа й да отговори на нуждите на съвременния потребител
В Румъния са регистрирани 13 вторични труса след вчерашното земетресение
Информацията е на МВР Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН.
Как ще паркираме по празниците
Хърватия, Словакия, Украйна и Молдова влизат в списъка на държавите в червената зона
Зони за ваксинирани и неваксинирани клиенти да има в заведенията
Стойчо Кацаров промени реда за влизане в България
Има изключения, които се отнасят до медици и сезони работници
Те ще са там, където вирусът се разпространява много бързо
Вече няма области в червената зона, 17-ти сме по заразени в Европа
От Центъра за градска мобилност обявиха кога няма да работят синя и зелена зона
Столична община избра А1 за технологичен партньор за изграждането на безжични мрежи с безплатен достъп до интернет по програмата на Европейската комис...
Съветниците от БСП не подкрепят безцелното въвеждане на нови платени зони без да са изградени общински паркинги