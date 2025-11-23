По-скъпото паркиране в София пред провал още преди старта?

София е изправена пред един от най-оспорваните си решения преди въвеждането на еврото: поскъпването на паркирането в синя и зелена зона. Новата цена от 2 евро на час беше представена като неизбежна стъпка към европейските стандарти, но в момента е под сериозен въпрос. Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверява дали общината има право да увеличи цената толкова драстично и може да блокира нейното въвеждане още преди Нова година.

Неочакваната намеса на КЗП обръща сценария

След десетки публикации и стотици жалби от граждани комисията се самосезира за скока в тарифите. Още на следващия ден от общината са поискани всички документи, свързани с разходите, планираните инвестиции и причините за увеличението.

„За нас това представлява 100 процента увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи“, заяви пред БНТ председателят на КЗП Александър Колячев.

Ако обосновка липсва, решението може да бъде атакувано като нарушение на Закона за въвеждане на еврото, според който всяко увеличаване на цена трябва да е резултат само от реално повишени разходи и външни фактори, а не от произволни решения.

Възможен съдебен блокаж и нов административен хаос

Ключовият въпрос е дали комисията ще установи нарушение. Ако се стигне до подобен извод, следва съдебно производство и то може директно да замрази въвеждането на новите тарифи.

„Възможно е новата цена да не влезе в сила от 1 януари докато тече делото“, потвърди Колячев. „Влизаме в административна спирала“, посочи той.

Това означава сериозна несигурност за всички системи и паркинг оператори в столицата само седмици преди смяната на валутата.

София чака решението: Ще има ли шок за шофьорите?

Ако икономическата логика зад 2 евро на час не бъде доказана, столичани може да посрещнат новата година с досегашните цени. Ако обаче всички документи се окажат изрядни, скокът ще бъде въведен и ще промени сериозно градската мобилност.

Към момента единственото ясно нещо е, че блокирането на новите цени е напълно реален сценарий и кризата с доверието между общината и гражданите вече се разгръща.

Обществената чувствителност към цените става решаваща

Докато казусът с паркирането набира скорост, КЗП следи и общите тенденции на пазара чрез кампанията „Колко струва?“. Наблюдавани над 300 хиляди продукта сочат, че масово поскъпване на основни стоки като олио и сирене не се наблюдава.

„Наблюдаваме минимални колебания по около 3 процента нагоре или надолу“, уточнява Колячев.

Това означава, че в условия на ценова чувствителност всяко необосновано поскъпване, включително това на паркирането, ще бъде поставяно под още по-силен контрол от потребителите.

