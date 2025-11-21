Архитект: Улиците в София трябва да се върнат на хората, не на колите

Паркирането се превръща в най-спорната и най-болезнената тема за столицата. Автомобилите стават все повече, а улиците вече не могат да ги поемат. Затова според архитект Любо Георгиев разширяването на синята и зелената зона и по-строгият контрол върху движението са неизбежни, ако София иска да диша и да стане нормален град за живеене. Той вижда началото на промяна, но предупреждава, че тя трябва да бъде систематична и целенасочена.

Платените зони като спасение от хаоса по улиците

Точно темата за паркирането предизвиква най-много спорове, посочи Георгиев. Въпреки това той смята, че разширяването на зоните ще има положителен ефект и ще внесе ред в градската среда. Ако не се въведе строг контрол върху спирането на автомобилите, София ще продължи да се задъхва, а колите ще се множат още повече. Промяната няма как да се хареса на всички, но е необходима, за да се върнат улиците на хората и да може градът да функционира нормално.

Нов стил на управление и нужда от промяна

Арх. Георгиев заяви пред БНТ, че самото начало на работата на „Екипът на София“ е било възможно именно след въвеждането на реформи. По думите му доскоро не е имало поле за действие, а сега се наблюдава по-диалогичен подход, с повече сътрудничество и екипност в общината. Той смята, че средата в София е далеч от нужното качество за европейски град и че тъкмо това налага упорити усилия в промяната. Оптимизмът му остава, защото вижда подобрение в процесите и ясно изразена посока.

Главният архитект трябва да е експерт, не политик

Георгиев не пожела да влиза в подробности по скандала между кмета Васил Терзиев и главния архитект, но коментира контекста. Според него има разминаване между това, което е обещано при конкурса за позицията, и поведението на главния архитект в последно време. Той подчерта, че постът трябва да носи експертна роля, а не политическа. Сега главният архитект е претоварен административно и се занимава с дейности, които излизат извън законовите му правомощия. Ако никой не работи сериозно и систематично по тези проблеми, София рискува още 20 години да остане в същото състояние.

